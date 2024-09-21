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Пожежа в авто й загоряння сухої трави – ДСНС про наслідки ударів по Харкову

Суспільство 08:28   21.09.2024
Вікторія Яковенко
Пожежа в авто й загоряння сухої трави – ДСНС про наслідки ударів по Харкову Фото: ДСНС України

Про наслідки авіаатаки РФ на Харків ввечері 20 вересня повідомили у ДСНС України.

«Ввечері 20 вересня  зафіксовані вибухи на території цивільного підприємства, в центральній частині міста та у приватному секторі Холодногірського району. Рятувальники ДСНС загасили пожежу в легковому автомобілі та загоряння сухої трави на двох різних локаціях загальною площею понад 1 га», – зазначили у ДСНС.

Для ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 17 одиниць техніки та 70 рятувальників.

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Фото: ДСНС України
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Фото: ДСНС України
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Фото: ДСНС України
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Фото: ДСНС України

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло біля медичного закладу. Один із КАБів влетів у проїжджу частину в самому центрі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, пошкоджені кіоски, скління будівель лікарні та готель, біля якого вже прилітало. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що три авіаційні бомби потрапили у три райони міста: Київський – на територію підприємства, Шевченківський – у проїжджу частину за кілька десятків метрів від лікарні, а саме пологового відділення та Холодногірський – на територію приватного будинку. За останніми даними мера Ігоря Терехова, постраждали 15 людей, із троє – діти. Наслідки показали у ГУНП у Харківській області та облпрокуратурі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 08:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки авіаатаки РФ на Харків ввечері 20 вересня повідомили у ДСНС України.".