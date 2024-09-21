Пожежа в авто й загоряння сухої трави – ДСНС про наслідки ударів по Харкову
Про наслідки авіаатаки РФ на Харків ввечері 20 вересня повідомили у ДСНС України.
«Ввечері 20 вересня зафіксовані вибухи на території цивільного підприємства, в центральній частині міста та у приватному секторі Холодногірського району. Рятувальники ДСНС загасили пожежу в легковому автомобілі та загоряння сухої трави на двох різних локаціях загальною площею понад 1 га», – зазначили у ДСНС.
Для ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 17 одиниць техніки та 70 рятувальників.
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло біля медичного закладу. Один із КАБів влетів у проїжджу частину в самому центрі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, пошкоджені кіоски, скління будівель лікарні та готель, біля якого вже прилітало. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що три авіаційні бомби потрапили у три райони міста: Київський – на територію підприємства, Шевченківський – у проїжджу частину за кілька десятків метрів від лікарні, а саме пологового відділення та Холодногірський – на територію приватного будинку. За останніми даними мера Ігоря Терехова, постраждали 15 людей, із троє – діти. Наслідки показали у ГУНП у Харківській області та облпрокуратурі.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, атака, ГСЧС, пожежа, последствия, трава, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пожежа в авто й загоряння сухої трави – ДСНС про наслідки ударів по Харкову»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 08:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки авіаатаки РФ на Харків ввечері 20 вересня повідомили у ДСНС України.".