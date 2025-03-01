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Девятиэтажка горела на Харьковщине из-за обстрела РФ — фото

Происшествия 13:24   01.03.2025
Виктория Яковенко
Девятиэтажка горела на Харьковщине из-за обстрела РФ — фото Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Утром 1 марта враг ударил по Купянской громаде, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате удара в поселке Ковшаровка загорелся девятиэтажный дом.

«Спасатели ликвидировали пожар, рискуя жизнью из-за угрозы повторных атак», — отметили в ГСЧС.

Жертв в результате удара нет.

удар по Купянщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Купянщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по купянщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, с 23:00 в Харькове раздавались взрывы — армия РФ атаковала БпЛА. Удары зафиксировали в трех районах города — Шевченковском, Киевском и Новобаварском. Попадания — возле многоэтажных жилых домов, в коммерческую недвижимость, и возле одной из больниц. Также повреждена АЗС, информировали в Харьковской областной прокуратуре. Атаковали город БпЛА типа «Шахед» или «Герань»Уже известно о 12 пострадавших, среди которых — 2 детей.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 13:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 марта враг ударил по Купянской громаде, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".