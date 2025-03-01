Дев’ятиповерхівка горіла на Харківщині через обстріл РФ – фото
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Вранці 1 березня ворог вдарив по Куп’янській громаді, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Внаслідок удару в селищі Ківшарівка загорівся дев’ятиповерховий будинок.
«Рятувальники ліквідовували пожежу, ризикуючи життям через загрозу повторних атак», – зазначили в ДСНС.
Жертв внаслідок удару немає.
Нагадаємо, з 23:00 у Харкові лунали вибухи – армія РФ атакувала БпЛА. Удари зафіксували у трьох районах міста – Шевченківському, Київському та Новобаварському. Влучання – біля багатоповерхових житлових будинків, у комерційну нерухомість та біля однієї з великих лікарень. Також пошкоджено АЗС, інформували у Харківській обласній прокуратурі. Атакували місто БпЛА типу «Шахед» та «Герань». Вже відомо про 12 постраждалих, серед яких – 2 дітей.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, девятиэтажка, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 13:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 березня ворог вдарив по Куп’янській громаді, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".