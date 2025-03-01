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Дев’ятиповерхівка горіла на Харківщині через обстріл РФ – фото

Події 13:24   01.03.2025
Вікторія Яковенко
Дев’ятиповерхівка горіла на Харківщині через обстріл РФ – фото Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вранці 1 березня ворог вдарив по Куп’янській громаді, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Внаслідок удару в селищі Ківшарівка загорівся дев’ятиповерховий будинок.

«Рятувальники ліквідовували пожежу, ризикуючи життям через загрозу повторних атак», – зазначили в ДСНС.

Жертв внаслідок удару немає.

удар по Купянщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Купянщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по купянщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, з 23:00 у Харкові лунали вибухи – армія РФ атакувала БпЛА. Удари зафіксували у трьох районах міста – Шевченківському, Київському та Новобаварському. Влучання – біля багатоповерхових житлових будинків, у комерційну нерухомість та біля однієї з великих лікарень. Також пошкоджено АЗС, інформували у Харківській обласній прокуратурі. Атакували місто БпЛА типу «Шахед» та «Герань»Вже відомо про 12 постраждалих, серед яких – 2 дітей.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 13:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 березня ворог вдарив по Куп’янській громаді, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".