Дев’ятиповерхівка горіла на Харківщині через обстріл РФ – фото

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вранці 1 березня ворог вдарив по Куп’янській громаді, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Внаслідок удару в селищі Ківшарівка загорівся дев’ятиповерховий будинок.

«Рятувальники ліквідовували пожежу, ризикуючи життям через загрозу повторних атак», – зазначили в ДСНС.

Жертв внаслідок удару немає.

Нагадаємо, з 23:00 у Харкові лунали вибухи – армія РФ атакувала БпЛА. Удари зафіксували у трьох районах міста – Шевченківському, Київському та Новобаварському. Влучання – біля багатоповерхових житлових будинків, у комерційну нерухомість та біля однієї з великих лікарень. Також пошкоджено АЗС, інформували у Харківській обласній прокуратурі. Атакували місто БпЛА типу «Шахед» та «Герань». Вже відомо про 12 постраждалих, серед яких – 2 дітей.