На Харківщині реставрують старовинне Євангеліє, яке врятували під час окупації

На Харківщині реставрують Євангеліє початку XVIII століття з краєзнавчого музею Ізюма, яке врятували співробітники, повідомляє ХОВА.

Фахівці Харківського відділу Національного науково-дослідного реставраційного центру України почали відновлювати цю унікальну пам’ятку українського бароко, якій понад 300 років.

Краєзнавчий музей у Ізюмі значно постраждав від ворожих обстрілів, розповіли у Департаменті культури та туризму ХОВА. У будівлі вибиті вікна, пошкоджено дах, відсутнє світло та опалення.

«Внаслідок російської агресії було пошкоджено будівлю музею, що створило несприятливі умови для паперового блоку цінної пам’ятки. Після деокупації Ізюма Євангеліє перевезли у більш сприятливі умови. Тому вирішили провести термінові консерваційно-реставраційні заходи, щоб зупинити руйнівні процеси, які почалися в книжковому блоці», – повідомили в департаменті.

Ще під час Другої світової війни це Євангеліє також переховували працівники музею, закопавши у землі. А вже під час повномасштабного вторгнення рф його сховали в самій будівлі музею.