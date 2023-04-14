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На Харківщині реставрують старовинне Євангеліє, яке врятували під час окупації

Культура 17:01   14.04.2023
Оксана Якушко
На Харківщині реставрують старовинне Євангеліє, яке врятували під час окупації

На Харківщині реставрують Євангеліє початку XVIII століття з краєзнавчого музею Ізюма, яке врятували співробітники, повідомляє ХОВА.

Фахівці Харківського відділу Національного науково-дослідного реставраційного центру України почали відновлювати цю унікальну пам’ятку українського бароко, якій понад 300 років.

Краєзнавчий музей у Ізюмі значно постраждав від ворожих обстрілів, розповіли у Департаменті культури та туризму ХОВА. У будівлі вибиті вікна, пошкоджено дах, відсутнє світло та опалення.

«Внаслідок російської агресії було пошкоджено будівлю музею, що створило несприятливі умови для паперового блоку цінної пам’ятки. Після деокупації Ізюма Євангеліє перевезли у більш сприятливі умови. Тому вирішили провести термінові консерваційно-реставраційні заходи, щоб зупинити руйнівні процеси, які почалися в книжковому блоці», – повідомили в департаменті.

Ще під час Другої світової війни це Євангеліє також переховували працівники музею, закопавши у землі. А вже під час повномасштабного вторгнення рф його сховали в самій будівлі музею.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 17:01;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині реставрують Євангеліє початку XVIII століття з краєзнавчого музею Ізюму, яке врятували співробітники, повідомляє ХОВА.".