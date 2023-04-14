На Харьковщине реставрируют старинное Евангелие, которое спасли в оккупации

В Харьковской области реставрируют Евангелие начала XVIII века из краеведческого музея Изюма, которое спасли сотрудники, сообщает ХОВА.

Специалисты Харьковского отдела Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины начали восстанавливать этот уникальный памятник украинского барокко, которому более 300 лет.

Краеведческий музей в Изюме значительно пострадал от вражеских обстрелов, рассказали в Департаменте культуры и туризма ХОВА. В здании выбиты окна, повреждена крыша, отсутствует свет и отопление.

«В результате российской агрессии было повреждено здание музея, что создало неблагоприятные условия для бумажного блока ценного артефакта. После деоккупации Изюма Евангелие перевезли в более благоприятные условия. Поэтому решили провести срочные консервационно-реставрационные мероприятия, чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались в книжном блоке», – сообщили в департаменте.

Еще во время Второй мировой войны это Евангелие также скрывали сотрудники музея, закопав в земле. А уже во время полномасштабного вторжения рф его спрятали в самом здании музея.