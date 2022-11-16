Терехов: «У Харкові разом з енергетичними службами ми працювали усю ніч»
Комунальні служби та енергетики працювали всю ніч, щоб якнайшвидше відновити в Харкові електропостачання, яке зникло внаслідок ракетного обстрілу з критичної інфраструктури міста, повідомив в ефірі «Радіо НВ» Харківський міський голова Ігор Терехов.
«У деякі районі міста світло вдалося подати вже о 9 вечора. Втім разом з енергетичними службами ми працювали усю ніч, щоб на ранок подати електропостачання у всі райони Харкова. Дійсно, дуже потужні були виклики, з якими ми зіштовхнулися. Було дуже багато руйнувань, і нам довелося багато працювати, щоб відновити напругу в електромережі і подати також воду харків’янам», – повідомив Ігор Терехов.
Наразі фахівці працюють над тим, щоб відновити чистоту електропостачання.
«Є певні негаразди, і ми робимо все можливе, щоб налагодити стабільне електропостачання в усіх будинках містян», – підкреслив мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 13:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальні служби та енергетики працювали всю ніч, щоб якнайшвидше відновити в Харкові електропостачання, яке зникло внаслідок ракетного обстрілу з критичної інфраструктури міста, повідомив в ефірі «Радіо НВ» Харківський міський голова Ігор Терехов.".