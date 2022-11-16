Терехов: «В Харькове вместе с энергетическими службами мы работали всю ночь»

Коммунальные службы и энергетики работали всю ночь, чтобы как можно быстрее возобновить в Харькове электроснабжение, пропавшее в результате ракетных обстрелов по критической инфраструктуре города, сообщил в эфире «Радио НВ» Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«В некоторые районе города свет удалось подать уже в 9 вечера. Впрочем, вместе с энергетическими службами мы работали всю ночь, чтобы на утро подать электроснабжение во все районы Харькова. Действительно, очень мощными были вызовы, с которыми мы столкнулись. Было очень много разрушений, и нам пришлось много работать, чтобы восстановить напряжение в электросети и подать воду харьковчанам», — сообщил Игорь Терехов.

Специалисты работают над тем, чтобы восстановить чистоту электроснабжения.

«Есть определенные невзгоды, и мы делаем все возможное, чтобы наладить стабильное электроснабжение во всех домах горожан», — подчеркнул мэр Харькова.