Терехов: «В Харькове вместе с энергетическими службами мы работали всю ночь»
Коммунальные службы и энергетики работали всю ночь, чтобы как можно быстрее возобновить в Харькове электроснабжение, пропавшее в результате ракетных обстрелов по критической инфраструктуре города, сообщил в эфире «Радио НВ» Харьковский городской голова Игорь Терехов.
«В некоторые районе города свет удалось подать уже в 9 вечера. Впрочем, вместе с энергетическими службами мы работали всю ночь, чтобы на утро подать электроснабжение во все районы Харькова. Действительно, очень мощными были вызовы, с которыми мы столкнулись. Было очень много разрушений, и нам пришлось много работать, чтобы восстановить напряжение в электросети и подать воду харьковчанам», — сообщил Игорь Терехов.
Специалисты работают над тем, чтобы восстановить чистоту электроснабжения.
«Есть определенные невзгоды, и мы делаем все возможное, чтобы наладить стабильное электроснабжение во всех домах горожан», — подчеркнул мэр Харькова.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 13:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальные службы и энергетики работали всю ночь, чтобы как можно быстрее возобновить в Харькове электроснабжение, пропавшее в результате ракетных обстрелов по критической инфраструктуре города, сообщил в эфире «Радио НВ» Харьковский городской голова Игорь Терехов.".