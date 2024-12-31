Что происходит на севере Харьковщины и Купянском направлении — анализ ISW
Ситуацию на Харьковском и Купянском направлении проанализировал Институт изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, оккупанты продолжали атаковать в районе Липцев, Гатища и Волчанска 29 и 30 декабря, но не добились никаких успехов.
На Купянском направлении ВС РФ провели механизированную атаку, в ходе которой более 30 российских военнослужащих штурмовали украинские позиции волнами в сумерках. Однако эту атаку украинские воины отбили, сообщил ISW, ссылаясь на данные Госпогранслужбы 29 декабря.
«Русские источники продолжали утверждать, что российские войска захватили Ивановку и почти захватили Терны (оба к северо-западу от Кременной), но один российский блогер утверждал, что российские войска все еще борются за Ивановку, и назвал заявления о захвате Россией Терны – преждевременными. ISW не наблюдал подтверждения захвата российскими войсками Терны или Ивановки», — добавили аналитики.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, анализ, атака, купянское направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 07:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуацию на Харьковском и Купянском направлении проанализировал Институт изучения войны (ISW).".