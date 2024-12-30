Будет ли ракетная атака РФ на Новый год — эксперт оценил вероятность
Военно-политический аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предупредил, что армия РФ могла успеть пополнить боекомплект после рождественского террора.
«Сегодня, 30 декабря, я скажу так: есть опасность того, что российские оккупационные войска могут так же в новогоднюю ночь устроить акцию террора, как это было на Рождество. От Рождества до Нового года сроков достаточно, чтобы обновить боекомплект, соответственно подготовиться к нанесению ударов, поэтому опасность есть, предупреждаю всех», — сказал Коваленко в обзоре на Oboz.ua.
Видео: Oboz.ua
По подсчетам Коваленко, за 2024 год российские террористы выпустили по Украине более 1700 ракет различных типов. Их них ПВО сбила 979, еще 26 упали сами (не под воздействием РЭБ, а из-за дефектов).
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«Кто-то говорит, что 979 – это как-то, мягко говоря, сбито немного. И кто-то может начать критиковать за это даже Воздушные силы Вооруженных сил Украины. На самом деле, это не так. Потому что мы говорили о массированных комбинированных ударах, но в течение этих массированных комбинированных ударов, в паузе между ними, по несколько недель наносились удары другой ракетной компонентой. И тут нужно признать: в большинстве случаев такие единичные удары имели свой результат, потому что наносились ракетами, которые очень тяжело перехватывать, по областям и районам, где нет соответствующих средств противовоздушной обороны для перехвата. Например, использование ракеты 9М723 ОТРК «Искандер» по району, где нет Patriot. Удар по Харькову, удар по Сумам баллистики, по Запорожью. И перехватить эту ракету там нечем. Так же, как и удары другой ракетной компонентой там, где отсутствует ПВО. То есть, российская разведка работает, а у нас не столь бесконечные возможности, нам не хватает средств противовоздушной обороны. Поэтому делаем соответствующий вывод. Там, где присутствует эшелонированная ПВО, особенно такая, как киевская и в Киевской области, результативность ударов российских средств поражения комбинированного типа и любого другого, стала значительно ниже по сравнению с 2022 годом. То есть, наше профессиональное ПВО, если имеет соответствующий инструментарий, действует гораздо качественнее и эффективнее. В свою очередь те локации, где отсутствуют ПВО, где нет эшелонированной группы, — конечно, россияне имеют возможность наносить удары. И потому мы это видим», — прокомментировал Коваленко.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: коваленко, новый год, ракетная атака;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 12:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предупредил, что армия РФ могла успеть пополнить боекомплект после рождественского террора".