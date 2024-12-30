Чи буде ракетна атака РФ на Новий рік – експерт оцінив ймовірність

Військово-політичний аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко попередив, що армія РФ могла встигнути поповнити боєкомплект після різдвяного терору.

“Сьогодні 30 грудня, я скажу так, є небезпека того, що російські окупаційні війська можуть також на новорічну ніч влаштувати акцію терору, як це було на Різдво. Якраз від Різдва до Нового року строків достатньо, щоб оновити боєкомплект, відповідно підготуватися до нанесення ударів, тому небезпека є, попереджаю усіх“, – сказав Коваленко в огляді на Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

За підрахунками Коваленка, за 2024 рік російські терористи випустили по Україні понад 1700 ракет різних типів. З них ППО збила 979, ще 26 впали самі (не під впливом РЕБ, а через дефекти).

“Хтось каже, що 979 – це якось, м’яко кажучи, збито небагато. І хтось може почати критикувати за це навіть Повітряні сили Збройних сил України. Насправді це не так. Тому що ми говорили про масовані комбіновані удари, але протягом цих масованих комбінованих ударів, у паузі між ними по декілька тижнів, поодиноко наносились удари іншою ракетною компонентою. І тут треба визнати: у більшості випадків такі поодинокі удари, вони мали свій результат, тому що вони наносились ракетами, які дуже важко перехоплювати, по областях і районах, де нема відповідних засобів протиповітряної оборони для перехоплення. Наприклад, використання ракети 9М723 ОТРК “Іскандер” по району, де нема “Patriot”. Удар по Харкову, удар по Сумах балістикою, по Запоріжжю. І перехопити цю ракету там нема чим. Так само як і удари іншою ракетною компонентою там, де відсутнє саме ППО. Тобто російська розвідка працює, а в нас не настільки нескінчені можливості, нам не вистачає засобів протиповітряної оборони. Тому робимо відповідний висновок. Там, де присутня ешелонована ППО, особливо така, як київська та Київської області, результативність ударів російських засобів ураження комбінованого типу та будь-якого іншого, стала значно нижчою в порівнянні з 2022 роком. Тобто наше професійне ППО, якщо має відповідний інструментарій, діє набагато якісніше та ефективніше. Своєю чергою, ті локації, де відсутні ППО, де нема відповідно ешелонованої групи, звісно, росіяни мають можливість завдавати ударів. І тому ми це бачимо”, – прокоментував Коваленко.