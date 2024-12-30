ISW заявив про успіхи в боротьбі з КАБами, які РФ запускає по Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW), спираючись на дані офіційних українських джерел та безпосередньо ЗСУ, зробив висновок, що на Харківщині впроваджують інновації проти бомб росіян.

“Українські сили успішно впроваджують інновації у боротьбі з ударами російських керованих плануючих бомб по Харківській області”, — пише ISW в актуальному огляді.

Аналітики послалися на дані начальника вибухотехнічного відділу поліції Харківської області Володимира Безрука. Зокрема, він заявив, що “українські сили використовують кулемети та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для збивання та відведення керованих плануючих бомб, оскільки відсутність теплової енергетичної сигнатури плануючих бомб не дозволяє переносним системам протиповітряної оборони націлюватися на бомби”.

КАБи та УМПБ Д-30 по Харкову російські терористи почали активно запускати з березня 2024 року. Поступово їх модифікували, досягнувши дальності польоту до 80 кілометрів.

“Начальник вибухотехнічного відділу ГУ НП в Харківській області Володимир Безрук заявив, що керовані плануючі бомби Д-30 можуть відхилятися від цілі на 50 метрів, а пошкодження від керованих плануючих авіабомб Д-30 УМПБ і некерованих плануючих авіабомб ФАБ-250/500 схожі, оскільки обидві бомби використовують один і той само тип бойової частини”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Там також відзначили нещодавні заяви представників СОУ про скорочення кількості ударів КАБами по Харківщині.

“Речник Харківського угруповання військ України підполковник Євген Романов заявив, що російські війська випустили найбільшу кількість керованих плануючих бомб по Харкову в травні та вересні 2024 року, але російські війська не завдавали жодного удару керованими плануючими бомбами по місту Харкову з листопада 2024 року і використовували авіаційні засоби рідше на північному кордоні Харківської області. Романов зазначив, що українські сили нещодавно завдали ударів по кількох великих складах боєприпасів у Росії, де зберігалися керовані плануючі бомби, обмеживши запаси керованих плануючих бомб у російських військових. Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, заявив, що в листопаді 2024 року російські війська завдавали орієнтовно три-чотири удари керованими плануючими бомбами на Лиманському напрямку, а зараз замість цього завдають ударів безпілотниками “Шахед”, – поінформували в ISW.