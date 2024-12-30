ISW заявил об успехах в борьбе КАБами, которые РФ запускает по Харьковщине

Институт изучения войны (ISW), опираясь на данные официальных украинских источников и непосредственно ВСУ, сделал вывод, что на Харьковщине внедряют инновации против бомб россиян.

«Украинские силы успешно внедряют инновации для борьбы с российскими управляемыми планирующими бомбами в Харьковской области», — пишет ISW в актуальном обзоре.

Аналитики сослались на данные начальника взрывотехнического отдела полиции Харьковской области Владимира Безрука. В частности, он заявил, что «украинские силы используют пулеметы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для сбивания и отклонения управляемых планирующих авиабомб, поскольку отсутствие тепловой энергетической сигнатуры у планирующих авиабомб не позволяет переносным зенитно-ракетным комплексам нацеливаться на бомбы».

КАБы и УМПБ Д-30 по Харькову российские террористы начали активно запускать с марта 2024 года. Постепенно их модифицировали, добившись дальности полета до 80 километров.

«Начальник взрывотехнического отдела полиции Харьковской области Владимир Безрук заявил, что управляемые планирующие авиабомбы Д-30 могут отклоняться от цели на расстояние до 50 метров, а ущерб от управляемых планирующих авиабомб Д-30 УМПБ и неуправляемых планирующих авиабомб ФАБ-250/500 схож, поскольку обе бомбы используют один и тот же тип боевой части», — отметили в Институте изучения войны.

Там также отметили недавние заявления представителей СОУ о сокращении количества ударов КАБами по Харьковщине.

«Спикер Харьковской группы войск Украины подполковник Евгений Романов заявил, что российские войска запустили больше всего управляемых планирующих авиабомб по Харькову в мае и сентябре 2024 года, но с ноября 2024 года российские войска не наносили ударов управляемыми планирующими авиабомбами по Харькову и реже использовали авиацию в северной приграничной зоне Харьковской области. Романов отметил, что украинские силы недавно нанесли удары по нескольким крупным складам боеприпасов на территории России, где хранились управляемые планирующие бомбы, что ограничило запасы управляемых планирующих бомб российских военных. Спикер украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, заявил, что российские силы проводили примерно три-четыре удара управляемыми планирующими бомбами в день на направлении Лимана в ноябре 2024 года, но теперь вместо этого наносят удары с помощью беспилотников «Shahed», — проинформировали в ISW.