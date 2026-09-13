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Совет по укреплению украинской идентичности создали в Харькове при ХОВА

Общество 14:27   13.09.2026
Елена Нагорная
Совет по укреплению украинской идентичности создали в Харькове при ХОВА

Координационный совет по вопросам укрепления украинской идентичности и сплоченности общества создали при Харьковской областной военной администрации.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области по итогам встречи руководства ХОВА, правоохранительных органов, ветеранских и волонтерских организаций, посвященной разработке инициатив по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности.

В новый координационный совет вошли ветераны, волонтеры и представители госструктур, в частности со стороны правоохранителей — помощники начальника Нацполиции Харьковщины Владимир Чайка и Вячеслав Марков.

«Участники встречи подчеркнули, что украинская национальная идентичность основывается на осознании общей культуры, традиций, языка и истории. Важными составляющими ее укрепления являются поддержка украинского языка, популяризация национальных символов, чествование памяти защитников Украины и героев прошлого и современности, а также сохранение культурного наследия. Отдельное внимание уделили патриотическому воспитанию молодежи и формированию в обществе уважения к истории Украины, ее государственности и национальным ценностям», — говорится в публикации.

Задачи и направления дальнейшей работы определили в планах деятельности новосозданного координационного совета.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2026 в 14:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Координационный совет по вопросам укрепления украинской идентичности и сплоченности общества создали при Харьковской областной военной администрации.".