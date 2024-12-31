Що відбувається на півночі Харківщини та Куп’янському напрямку – аналіз ISW

Ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку проаналізував Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, окупанти продовжували атакувати в районі Липців, Гатища і Вовчанська 29 і 30 грудня, але не досягли жодних успіхів.

На Куп’янському напрямку ЗС РФ провели механізовану атаку, під час якої понад 30 російських військовослужбовців штурмували українські позиції хвилями в сутінках. Однак цю атаку українські воїни відбили, повідомив ISW, посилаючись на дані Держприкордонслужби 29 грудня.

«Російські джерела продовжували стверджувати, що російські війська захопили Іванівку і майже захопили Терни (обидва на північний захід від Кремінної), але один російський блогер стверджував, що російські війська все ще борються за Іванівку, і назвав заяви про захоплення Росією Терни – передчасними. ISW не спостерігав підтвердження захоплення російськими військами Терни чи Іванівки», – додали аналітики.