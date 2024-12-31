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Що відбувається на півночі Харківщини та Куп’янському напрямку – аналіз ISW

Фронт 07:29   31.12.2024
Вікторія Яковенко
Що відбувається на півночі Харківщини та Куп’янському напрямку – аналіз ISW

Ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку проаналізував Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, окупанти продовжували атакувати в районі Липців, Гатища і Вовчанська 29 і 30 грудня, але не досягли жодних успіхів.

На Куп’янському напрямку ЗС РФ провели механізовану атаку, під час якої понад 30 російських військовослужбовців штурмували українські позиції хвилями в сутінках. Однак цю атаку українські воїни відбили, повідомив ISW, посилаючись на дані Держприкордонслужби 29 грудня.

«Російські джерела продовжували стверджувати, що російські війська захопили Іванівку і майже захопили Терни (обидва на північний захід від Кремінної), але один російський блогер стверджував, що російські війська все ще борються за Іванівку, і назвав заяви про захоплення Росією Терни – передчасними. ISW не спостерігав підтвердження захоплення російськими військами Терни чи Іванівки», – додали аналітики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 07:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку проаналізував Інститут вивчення війни (ISW).".