Що відбувається на півночі Харківщини та Куп’янському напрямку – аналіз ISW
Ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку проаналізував Інститут вивчення війни (ISW).
За даними аналітиків, окупанти продовжували атакувати в районі Липців, Гатища і Вовчанська 29 і 30 грудня, але не досягли жодних успіхів.
На Куп’янському напрямку ЗС РФ провели механізовану атаку, під час якої понад 30 російських військовослужбовців штурмували українські позиції хвилями в сутінках. Однак цю атаку українські воїни відбили, повідомив ISW, посилаючись на дані Держприкордонслужби 29 грудня.
«Російські джерела продовжували стверджувати, що російські війська захопили Іванівку і майже захопили Терни (обидва на північний захід від Кремінної), але один російський блогер стверджував, що російські війська все ще борються за Іванівку, і назвав заяви про захоплення Росією Терни – передчасними. ISW не спостерігав підтвердження захоплення російськими військами Терни чи Іванівки», – додали аналітики.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, анализ, атака, купянское направление, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 07:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку проаналізував Інститут вивчення війни (ISW).".