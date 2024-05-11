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Эвакуация на Харьковщине: вывезли более 2500 человек и десятки животных

Общество 17:22   11.05.2024
Оксана Горун
Эвакуация на Харьковщине: вывезли более 2500 человек и десятки животных

На Харьковщине продолжают эвакуацию из наиболее опасных населенных пунктов у границы. В течение суток вывозили людей из трех районов, спасают и домашних питомцев.

«В настоящее время 1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 1775 человек», — сообщил статистику об эвакуации начальник ХОВА Олег Синегубов.

На брифинге днем 11 мая он уточнил данные (по состоянию на 12:00) — эвакуировали уже 2526 человек.

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В ГУ Нацполиции Харьковской области проинформировали, что эвакуируют жителей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных громад.

«По состоянию на 14:00 11 мая 2024 года полицейские вывезли 970 человек: 299 граждан из Циркуновской ТГ, 183 — из Липецкой ТГ и 441 из Волчанской ТГ. Эвакуационные экипажи полиции Харьковской области работают в тяжелейших условиях. Московиты значительно усилили бомбардировку прифронтовых районов. По состоянию на 12:00 11 мая 2024 зафиксировано 12 прилетов управляемыми бомбами по городу Волчанск и окрестностям. Остальные населенные пункты приграничья также находятся под постоянными артиллерийскими, ракетными и бомбовыми ударами», — отметили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Команда «Спасение животных Харьков» проинформировала, что 10 мая занималась эвакуацией животных из наиболее обстреливаемого города Харьковской области — Волчанска.

«Вчера из Волчанска удалось эвакуировать 26 животных, — сообщили спасатели. — Две собаки — Тоша и Боня — уже встретились со своими хозяевами в Харькове. Пять животных уехали на передержку, шесть щенков забрали на устройство».

Также волонтеры сообщили, что сейчас нужна передержка для 11 собак и кота, которых вчера удалось вывезти. 11 мая эвакуация животных из Волчанска продолжится.

«Заявки на эвакуацию поступают без остановки», — отметили в «Спасении животных Харьков».

Также 10 мая вывозили животных из Липцев — эвакуировали семь собак и восемь кошек. Двух собак заберут хозяева, остальным животным нужна передержка.

«Ситуация в Липцах, по словам местных жителей, сейчас хуже, чем в начале полномасштабного вторжения», — отметили спасатели животных.

Тем, кто готов взять спасенных животных на передержку, можно обращаться по телефонам: (098) 018 50 39, (098) 018 59 39. Кормом животных обеспечат спасатели.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 17:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают эвакуацию из наиболее опасных населенных пунктов у границы. В течение суток вывозили людей из трех районов, спасают и домашних питомцев".