“Зміцнюємо позиції на Харківщині, додаємо туди сили” – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про ситуацію на фронті, у тому числі – на Харківщині.

“Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію”, — сказав президент.

Він повідомив, що вранці заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

“Зміцнюємо наші позиції, зокрема на Харківщині. Додаємо туди сили. Артилерія працює саме так, як потрібно”, – прокоментував Зеленський.

Він подякував усім воїнам, які захищають Харківщину.

“Кожному з тих, хто вже має необхідні усім нам досягнення. Знищену російську техніку, знешкоджених окупантів. Окупант повинен відчути, що ніде в Україні для нього не буде легко. Всюди наші сили оборони України повинні давати максимальний результат у знищенні ворога… Ще одне. Відзначу також наших поліцейських. Саме тих, які попри всі загрози й удари працюють для безпеки та порятунку людей на Харківщині”, – наголосив президент України.

У тому числі він персонально подякував поліціянтам, які працюють у Вовчанську та Липцях.