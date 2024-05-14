Буданов назвав головну мету наступу РФ на Харківщині
Наразі на Харківщині триває активна фаза російської прикордонної операції, повідомив в етері нацмарафону начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.
«Сказати, що вони мають значний успіх – це точно неправда. Разом з тим треба пам’ятати, що ситуація доволі напружена, дуже швидко змінюється», – зазначив Буданов.
На його думку, вже вчора вечері намітилась стрімка тенденція до стабілізації.
«Тобто противник в принципі вже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти. Триває операція Сил оборон по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави», – додав начальник ГУР.
Він також назвав головну мету наступу РФ в Харківській області.
«Ситуація не є якоюсь катастрофічною. Не треба панікувати. Головна мета РФ в цій операції – це в принципі інформаційна операція, щоб створити хаос. Для того, щоб змусити наші угруповання відходити в східних напрямках. Але цього немає», – зазначив Буданов.
Голова ГУР заявив, що в Харківській області діють досить обмежені ресурси РФ.
«Але вони ще не вкинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що найближчими днями все що в них є вони використають. Скажімо так, все що в них було в прикордонні – воно вже задіяно. Далі їм потрібно вводити свої резерви», – додав Буданов.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі на Харківщині триває активна фаза російської прикордонної операції, повідомив в етері нацмарафону начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.".