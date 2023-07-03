70 бойцов ВСУ против 150 россиян. Как двое суток освобождали Нескучное – NYT

Маленькая победа ВСУ в селе Нескучное показала, насколько изнурительным будет украинское контрнаступление, пишет The New York Times. Вместо того, чтобы использовать танки, которые было бы хорошо видно с воздуха и слышно на земле, украинцы вошли в село тихо, пешком и небольшими группами пехоты после артиллерийского обстрела в стиле Первой мировой войны.

Украинские солдаты предполагали, что россияне быстро отступят из Нескучного, крошечного села на юге Украины, особенно после согласованного артиллерийского обстрела и ракетного удара по их штабу.

Вместо этого русские окопались, сражались двое суток, прежде чем сдать село, а после отступления оставили своих погибших разлагаться на обочинах и груды израсходованных боеприпасов вокруг импровизированных укреплений.

Поражение рф 9 июня стало первой победой Украины в длительном контрнаступлении, которое продолжается уже четвертую неделю, но продвигается медленнее, чем ожидалось. В этом отношении битва за Нескучное послужила ранним предупреждением, что надежды Киева и западных союзников на быструю победу нереалистичны и что каждый километр их продвижения на оккупированную россиянами территорию будет изнурительным и напряженным.

В течение дня бой шел в основном контингентом бойцов-добровольцев, которые атаковали в пешем порядке, а не большими, обученными НАТО бригадами, оснащенными западными танками и бронетранспортерами, которые, по мнению военных аналитиков, должны были возглавить долгожданное наступление.

Солдаты, которые описали боевые действия, вместе с визуальными свидетельствами битвы, все еще разбросанными по Нескучному спустя две недели после ее окончания, ясно дали понять, что успех Украины зависел от изобретательности, которая помогла застать российские войска врасплох.

Через несколько дней после «освобождения» Нескучного, о котором было объявлено 10 июня, украинским силам удалось отбить несколько сел южнее. Но после этой ранней череды побед украинское наступление замедлилось. Украинские силы увязли в прочной российской обороне, что приводит к растущим потерям из-за множества наземных мин.

В битве за Нескучное около 70 украинских военнослужащих из 129-й бригады территориальной обороны противостояли примерно 150 российским солдатам из 60-й отдельной мотострелковой бригады, а также контингенту российских заключенных, ставших солдатами, известному как отряд «Штурм Z».

«Нам приходилось освобождать дом за домом», — сказал Валерий, солдат 129-й бригады, участвовавший в боях и, как и другие в этой статье, из соображений безопасности назван только по имени. «В начале контрнаступления мы думали, что их не больше 20».

Нескучное, село с населением около 500 человек, было оккупировано русскими с первых месяцев войны, поэтому у российских войск было достаточно времени, чтобы окопаться. Местность вокруг села — постепенный подъем на запад, а с востока Нескучное огибает река Мокрые Ялы. Это означало, что Нескучное служило воротами в череду сел на юге.

Русские знали об этом и ожидали, что продвижение украинцев в село будет поддержано танками и другой тяжелой техникой по главной дороге с севера на юг. Украинские солдаты, участвовавшие в бою, рассказали, что российская оборона состояла из противотанковых мин и запасов противотанковых ракет, часть из которых осталась в российском штабе, которую увидела The New York Times.

Но атака, по крайней мере на ранних стадиях, не включала в себя «общевойсковые операции» или военную стратегию НАТО по координации артиллерийского огня с движениями войск и танков, которую западные военные аналитики и официальные лица США часто называют критически важной для успеха контрнаступления Украины.

Вместо того, чтобы использовать танки, которые было хорошо видно с воздуха или слышно на земле, украинцы вошли в село тихо, пешком и небольшими группами пехоты после артиллерийского обстрела в стиле Первой мировой войны.

Однако, в отличие от характерного для той войны массового насыщения артиллерийским огнем, украинский удар по Нескучному также включал в себя управляемую ракетную атаку. Ракеты, выпущенные поставленным из США HIMARS, попали в российский штаб — командный пункт в северо-восточном углу села, который когда-то был школой, — и повредили здание, но не смогли его разрушить.

Большинство из примерно 200 домов и магазинов Нескучного представляют собой одноэтажные постройки, распространенные в сельской Украине, а это означало, что двухэтажная школа была стратегически важна для любого вида обороны. Большая часть битвы за село была сосредоточена на разгроме русских из школы, закрытой после вторжения.

Российские солдаты из 60-й бригады подготовили здание к любой атаке, просверлив проходы между классами, чтобы солдаты могли передвигаться, не подвергаясь обстрелу — тактика, которую боевики «Исламского государства» применяли во время битвы за иракский город Мосул в 2017 году. Защитники также устроили свои казармы в подвале и вырезали в стенах отверстия для пулеметов.

Одно пулеметное гнездо, устроенное на лестнице, по сути, как дзот – колодец с мешками с песком и небольшой бойницей указывал на дорогу с севера на юг, которая обеспечивала единственный доступ к селу. Позиция была усеяна сотнями гильз, что ясно указывало на то, что школа оставалась занятой и оборонялась после удара HIMARS.

«После того как штаб был обстрелян ракетами HIMARS, они продолжали обороняться», — сказал Дмитрий, военнослужащий 129-й бригады, также принимавший участие в бою. Только после применения большего количества артиллерии «нам удалось, наконец, выбить их из школы», — сказал он.

После первоначального артиллерийского обстрела, который был направлен на уничтожение фугасов, установленных на окраинах села, а также российских защитников внутри, десятки украинских солдат вышли веером из северо-западного угла Нескучного, пробираясь по заросшим дворам и тлеющим развалинам. Затем они атаковали.

По мере продвижения украинцы общались через рации, оставаясь на связи с пилотами дронов, управляющими небольшими серийными устройствами. Беспилотники оказались незаменимыми по мере того, как битва затягивалась: украинские войска полагались на пилотов дронов и тех, кто следил за боем по видеосвязи, чтобы общаться — используя спутниковый интернет Starlink — с артиллерийской батареей, поддерживающей атаку.

На второй день боев 129-я бригада была усилена еще 20 солдатами из соседней танковой бригады, которая изо всех сил пыталась вытеснить русских.

Бой почти закончился 9 июня, когда русские войска отступили под угрозой окружения. Более десятка российских солдат были убиты и ранены, а украинские военные заявили, что некоторые утонули, пытаясь бежать через реку Мокрые Ялы. По меньшей мере шесть украинских военных погибли в боях за Нескучное.

«Русские не покидали свои позиции до последней минуты», — сказал Дмитрий.

Русские оставили запас боеприпасов, пулеметов, винтовок и артиллерийских снарядов. Военные трофеи разделили между украинскими частями, участвовавшими в битве.

Сейчас линия фронта примерно в 8 км от Нескучного. Грохот артиллерии — это почти непрерывный саундтрек, смешанный с лязганьем исходящих снарядов с огневых позиций вокруг села.

Почти каждый дом в Нескучном либо поврежден, либо разрушен, а последний человек, который там жил, эвакуировася после боя. По улицам бродят голодные кошки. Школа представляет собой сгоревший, поврежденный корпус здания. Немногое доказывает, что это когда-то было местом обучения, включают разорванные книжные страницы на полу, обугленную ракетку для пинг-понга и наполовину сдутый футбольный мяч, брошенный среди гранат, противогазов и брошенных использованных бинтов.