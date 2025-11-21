Банду шахраїв, що ошукали громадян ЄС, затримали СБУ і Нацполіція
Угруповання спеціалізувалася на масштабних інтернет-шахрайствах, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
До складу злочинної групи входили організатор ‒ 31-річний уродженець Донеччини ‒ та двоє його спільників.
Зловмисники здійснювали так зване «форекс-шахрайство», привласнюючи кошти громадян ЄС під виглядом інвестицій. Для цього вони створили мережу фіктивних онлайн-бірж і активно просували їх серед мешканців європейських країн. Також відкрили анонімний кол-центр, через який переконували громадян вкладати кошти.
Зловмисники розповсюджували у соцмережах фейкові схвальні відгуки та «успішні кейси» інвесторів. Вони обіцяли клієнтам надвисокі прибутки.
Але насправді після отримання коштів шахраї блокували доступ до особистих кабінетів інвесторів, припиняли зв’язок і видаляли листування. Викрадені гроші переказували на криптогаманці та звідти конвертували їх у готівку.
Шахраї виманили щонайменше у 25 громадян країн ЄС понад $250 тисяч.
СБУ і Нацполіції затримали у Києві організатора банди і двох його спільників.
Під час 19 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери зі встановленим на них спеціалізованим програмним забезпеченням. І знайшли накопичувачі з базами даних жителів ЄС – потенційних жертв шахрайств, чорнові записи, криптоключі та готівку.
Трьом затриманим повідомили про підозру у шахрайстві. Їм «світить» до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
21 Листопада 2025