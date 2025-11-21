Live

Банду шахраїв, що ошукали громадян ЄС, затримали СБУ і Нацполіція

Події 22:43   21.11.2025
Оксана Якушко
Банду шахраїв, що ошукали громадян ЄС, затримали СБУ і Нацполіція Фото: Владислав Абдула / Facebook

Угруповання спеціалізувалася на масштабних інтернет-шахрайствах, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

До складу злочинної групи входили організатор ‒ 31-річний уродженець Донеччини ‒ та двоє його спільників.

Зловмисники здійснювали так зване «форекс-шахрайство», привласнюючи кошти громадян ЄС під виглядом інвестицій. Для цього вони створили мережу фіктивних онлайн-бірж і активно просували їх серед мешканців європейських країн. Також відкрили анонімний кол-центр, через який переконували громадян вкладати кошти.

Зловмисники розповсюджували у соцмережах фейкові схвальні відгуки та «успішні кейси» інвесторів. Вони обіцяли клієнтам надвисокі прибутки.

Але насправді після отримання коштів шахраї блокували доступ до особистих кабінетів інвесторів, припиняли зв’язок і видаляли листування. Викрадені гроші переказували на криптогаманці та звідти конвертували їх у готівку.

Шахраї виманили щонайменше у 25 громадян країн ЄС понад $250 тисяч.

СБУ і Нацполіції затримали у Києві організатора банди і двох його спільників.

Під час 19 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери зі встановленим на них спеціалізованим програмним забезпеченням. І знайшли накопичувачі з базами даних жителів ЄС – потенційних жертв шахрайств, чорнові записи, криптоключі та готівку.

Трьом затриманим повідомили про підозру у шахрайстві. Їм «світить» до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Владислав Абдула / Facebook
Фото: Владислав Абдула / Facebook

Читайте також: Чому в області світло вимикають, а в Харкові ні: пояснення Синєгубова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Дешева провокація» Путіна, Лозівщина без світла – підсумки 21 листопада
«Дешева провокація» Путіна, Лозівщина без світла – підсумки 21 листопада
21.11.2025, 23:05
Автівку за мільйон хочуть купити у прифронтовій громаді на Харківщині
Автівку за мільйон хочуть купити у прифронтовій громаді на Харківщині
21.11.2025, 19:31
Дощ і гроза. Прогноз погоди на 22 листопада у Харкові й області
Дощ і гроза. Прогноз погоди на 22 листопада у Харкові й області
21.11.2025, 20:42
Як вимикатимуть світло 22 листопада у Харкові й області: графіки
Як вимикатимуть світло 22 листопада у Харкові й області: графіки
21.11.2025, 20:17
Понад 300 крадіжок електроенергії зафіксували на Харківщині: хто злодії
Понад 300 крадіжок електроенергії зафіксували на Харківщині: хто злодії
21.11.2025, 18:42
Що потрібно, щоб повернути лікарів і медсестер до лікарень Харкова – Терехов
Що потрібно, щоб повернути лікарів і медсестер до лікарень Харкова – Терехов
21.11.2025, 21:29

Новини за темою:

08.11.2025
Терехов: Харків планує виробляти енегрію з відходів і стічних вод
06.10.2025
16-річний харків’янин, перебуваючи в ЄС, міг організовувати теракти в Україні
28.09.2025
Ми перебуваємо в переломному моменті, який мало хто помітив – Фурса про війну
19.09.2025
ЄС планує скасувати тимчасовий захист українцям, сподіваючись на мир – експерт
09.09.2025
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Банду шахраїв, що ошукали громадян ЄС, затримали СБУ і Нацполіція», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2025 в 22:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Угруповання спеціалізувалася на масштабних інтернет-шахрайствах, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.".