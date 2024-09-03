СБУ спіймала мешканця Куп’янщини, який розповсюджував газету «Харьков Z»

34-річному жителю села Петропілля Куп’янського району Харківської області повідомили про підозру за двома статтями ККУ. За версією слідства, під час окупації населеного пункту він розповсюджував газету “Харьков Z”.

На початку літа 2022 року безробітний чоловік отримав від керівниці місцевої окупаційної адміністрації безліч випусків російської пропагандистської газети «Харьков Z». Чоловік обходив двори односельців та роздавав ці газети або особисто в руки, або кидав їх у поштові скриньки, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“У цих «виданнях» містилися виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, містилися спроби представити російську агресію як нібито внутрішньогромадянський конфлікт в Україні. Також на шпальтах цих газет кремлівські пропагандисти глорифікували російських воєнних злочинців з-поміж військовослужбовців ЗС РФ, вихваляли російське політичне керівництво та закликали до насильницької зміни меж міжнародно визнаної території України”, – розповів Абдула.

Він додав, що після звільнення села від окупантів ворожий поплічник намагався «залягти на дно», але його затримали силовики. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) ККУ. Йому загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.