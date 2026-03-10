Live

З’явилися фото обстріляного вночі Харкова: постраждала дівчина

09:31   10.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі 10 березня росіяни обстріляли Холодногірський район Харкова. Було дві хвилі ударів. Фото з місць “прильотів” показали у Харківській облпрокуратурі. 

За даними правоохоронців, окупанти випустили по місту безпілотники типу “Герань-2”. Перші удари зафіксували близько 02:40. Влучання було поблизу житлової споруди. Постраждала жінка 58 років – вона отримала гостру стресову реакцію.

Орієнтовно о 04:20 ще один безпілотник вдарив по приватному житловому сектору. 38-річний чоловік отримав поранення. Жінка та 17-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено житлові будинки“, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, вночі 10 березня росіяни двічі атакували Холодногірський район. Перерва між “прильотами” склала близько двох годин. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі, постраждали чотири жінки, наймолодшій – 17 років.

Читайте також: Синєгубов: на Харківщині 13 постраждалих від обстрілів, з них двоє – діти

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
