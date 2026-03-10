З’явилися фото обстріляного вночі Харкова: постраждала дівчина
Вночі 10 березня росіяни обстріляли Холодногірський район Харкова. Було дві хвилі ударів. Фото з місць “прильотів” показали у Харківській облпрокуратурі.
За даними правоохоронців, окупанти випустили по місту безпілотники типу “Герань-2”. Перші удари зафіксували близько 02:40. Влучання було поблизу житлової споруди. Постраждала жінка 58 років – вона отримала гостру стресову реакцію.
“Орієнтовно о 04:20 ще один безпілотник вдарив по приватному житловому сектору. 38-річний чоловік отримав поранення. Жінка та 17-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено житлові будинки“, – додали у прокуратурі.
Нагадаємо, вночі 10 березня росіяни двічі атакували Холодногірський район. Перерва між “прильотами” склала близько двох годин. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі, постраждали чотири жінки, наймолодшій – 17 років.
Читайте також: Синєгубов: на Харківщині 13 постраждалих від обстрілів, з них двоє – діти
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «З’явилися фото обстріляного вночі Харкова: постраждала дівчина», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2026 в 09:31;