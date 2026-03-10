З’явилися фото обстріляного вночі Харкова: постраждала дівчина

Вночі 10 березня росіяни обстріляли Холодногірський район Харкова. Було дві хвилі ударів. Фото з місць “прильотів” показали у Харківській облпрокуратурі.

За даними правоохоронців, окупанти випустили по місту безпілотники типу “Герань-2”. Перші удари зафіксували близько 02:40. Влучання було поблизу житлової споруди. Постраждала жінка 58 років – вона отримала гостру стресову реакцію.

“Орієнтовно о 04:20 ще один безпілотник вдарив по приватному житловому сектору. 38-річний чоловік отримав поранення. Жінка та 17-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено житлові будинки“, – додали у прокуратурі.

