Синєгубов: на Харківщині 13 постраждалих від обстрілів, з них двоє – діти
За добу росіяни атакували Харків, а також 22 населені пункти області, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 13 мешканців, у тому числі – двоє дітей.
«У м. Харків постраждали чоловіки 51, 36, 43, 38 років, жінки 41, 57, 58, 52 років та двоє 16-річних дівчат; у с. Стара Покровка Новопокровської громади постраждала 75-річна жінка; у м. Чугуїв постраждала 48-річна жінка; у с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 67-річний чоловік», – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- РСЗВ (кількість встановлюється);
- 16 БпЛА типу “Герань-2”;
- три БпЛА типу «Молния»;
- три fpv-дрони;
- 57 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли в Харкові пошкоджені чотири багатоповерхівки та стільки ж приватних будинків, авто та енергомережі, в Ізюмському районі окупанти обстріляли церкву, а у Харківському – залізничну інфраструктуру.
Читайте також: ДСНС: понад десяток пожеж ліквідували рятувальники в регіоні за добу
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: на Харківщині 13 постраждалих від обстрілів, з них двоє – діти», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2026 в 08:52;