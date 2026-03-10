Live

Синєгубов: на Харківщині 13 постраждалих від обстрілів, з них двоє – діти

Події 08:52   10.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: на Харківщині 13 постраждалих від обстрілів, з них двоє – діти

За добу росіяни атакували Харків, а також 22 населені пункти області, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 13 мешканців, у тому числі – двоє дітей. 

«У м. Харків постраждали чоловіки 51, 36, 43, 38 років, жінки 41, 57, 58, 52 років та двоє 16-річних дівчат; у с. Стара Покровка Новопокровської громади постраждала 75-річна жінка; у м. Чугуїв постраждала 48-річна жінка; у с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 67-річний чоловік», – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • РСЗВ (кількість встановлюється);
  • 16 БпЛА типу “Герань-2”;
  • три БпЛА типу «Молния»;
  • три fpv-дрони;
  • 57 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Харкові пошкоджені чотири багатоповерхівки та стільки ж приватних будинків, авто та енергомережі, в Ізюмському районі окупанти обстріляли церкву, а у Харківському – залізничну інфраструктуру.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
