Синєгубов: на Харківщині 13 постраждалих від обстрілів, з них двоє – діти

За добу росіяни атакували Харків, а також 22 населені пункти області, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 13 мешканців, у тому числі – двоє дітей.

«У м. Харків постраждали чоловіки 51, 36, 43, 38 років, жінки 41, 57, 58, 52 років та двоє 16-річних дівчат; у с. Стара Покровка Новопокровської громади постраждала 75-річна жінка; у м. Чугуїв постраждала 48-річна жінка; у с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 67-річний чоловік», – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

РСЗВ (кількість встановлюється);

16 БпЛА типу “Герань-2”;

три БпЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

57 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Харкові пошкоджені чотири багатоповерхівки та стільки ж приватних будинків, авто та енергомережі, в Ізюмському районі окупанти обстріляли церкву, а у Харківському – залізничну інфраструктуру.