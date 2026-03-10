Live

ДСНС: понад десяток пожеж ліквідували рятувальники в регіоні за добу

Події 08:32   10.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби у рятувальників був 41 оперативний виїзд, передають у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області. 13 із них – на ліквідацію загорянь. 

При цьому п’ять пожеж виникли після ударів РФ. Вогонь вирував у Новобаварському та Індустріальному районах Харкова, а також у Харківському та Чугуївському районах області.

“Увечері ворог завдав удару по території житлового кварталу в Індустріальному районі м. Харкова. В результаті обстрілу горіло дві автівки, вибиті вікна у багатоповерхових житлових будинках. За попередніми даними постраждали шість людей, з яких одна дитина”, – уточнили у ДСНС.

Крім цього, у селі Протопопопівка Солоницівської громади після “прильоту” горів амбар – загальна площа займання становила 15 квадратних метрів. А в Мартовому на Чугуївщині спалахнула покрівля пилорами на площі 600 квадратних метрів.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
