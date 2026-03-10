ГСЧС: больше десятка пожаров ликвидировали спасатели в регионе за сутки
В течение минувших суток у спасателей был 41 оперативный выезд, передают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 13 из них – на ликвидацию возгораний.
При этом пять пожаров возникли после ударов РФ. Огонь бушевал в Новобаварском и Индустриальном районах Харькова, а также Харьковском и Чугуевском районах области.
«Вечером враг нанес удар по территории жилого квартала в Индустриальном районе г. Харькова. В результате обстрела горело два автомобиля, выбиты окна в многоэтажных жилых домах. По предварительным данным, пострадали шесть человек, из которых один ребенок», – уточнили в ГСЧС.
Кроме этого, в селе Протопоповка Солоницевской громады после «прилета» горел амбар – общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. А в Мартовом на Чугуевщине загорелась кровля пилорамы на площади 600 квадратных метров.
