Синегубов: на Харьковщине 13 пострадавших от обстрелов, из них двое – дети

Происшествия 08:52   10.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки россияне атаковали Харьков, а также 22 населенных пункта области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали – 13 жителей, в том числе — двое детей. 

«В Харькове пострадали мужчины 51, 36, 43, 38 лет, женщины 41, 57, 58, 52 лет и две 16-летние девушки; в с. Старая Покровка Новопокровской громады пострадала 75-летняя женщина; в г. Чугуев пострадала 48-летняя женщина; в с. Новоосиново Куриловской громады пострадал 67-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • РСЗО (количество устанавливается);
  • 16 БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дрона;
  • 57 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Харькове повреждены четыре многоэтажки и столько же частных домов, авто и энергосети, в Изюмском районе оккупанты обстреляли церковь, а в Харьковском — железнодорожную инфраструктуру.

