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Бой в районе Липцев: в 92 ОШБр сообщили подробности (видео)

Фронт 15:51   03.04.2025
Оксана Горун
Бой в районе Липцев: в 92 ОШБр сообщили подробности (видео) Скриншот

Командир штурмового батальона 92 ОШБр с позывным «Сокол» в эфире нацмарафона рассказал про бой на севере Харьковской области, о котором информировал в сводке Генштаб ВСУ.

Накануне, в утренней сводке ГШ на 08:00 2 апреля, впервые за долгое время появилась информация о бое в районе Липцев.

«Это было сражение, скажем, на одном из направлений Харьковской области, где противник втянулся небольшими группами и пытался прорвать оборону Сил обороны, — ответил «Сокол» на вопрос ведущей нацмарафона о событиях на севере от Харькова. —Противник получил отпор и успехов не имел. Действовал противник малыми группами. Это были группы от трех до четырех человек, которые производили накопление в лесополосах, в участках лесистой местности, и они после этого пытались провести штурмовые действия. Противнику дали достойный отпор, на этом его попытки прорыва завершились. Было от двух до трех групп общим количеством десять человек одна, затем восемь и семь человек».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Командир штурмового батальона также отметил, что в целом выросла интенсивность атак FPV-дронами противника. Также россияне ведут активную разведку и пытаются контролировать логистику защитников Украины.

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«То же делаем и мы со своей стороны. Выходит, очень тяжело проводить логистические действия противнику. И так же тяжело ему подойти к рубежу, так скажем, перехода в атаку. Мы со своей стороны ведем постоянное наблюдение и наносим огневое поражение по перемещению, любому перемещению противника. Так же пытается действовать противник», — пояснил «Сокол».

Информацией о явном накоплении врага у границ, которое могло бы свидетельствовать о подготовке масштабного наступления, командир не владеет.

«Что касается наблюдаемого нашим подразделением, то в некоторой степени противник пытался провести накопление, по этому накоплению отрабатывали довольно успешно», — отметил он.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 15:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир штурмового батальона 92 ОШБр с позывным «Сокол» в эфире нацмарафона рассказал про бой на севере Харьковской области, о котором информировал в сводке Генштаб ВСУ".