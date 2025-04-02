Бой был в районе Липцев — Генштаб о ситуации на Харьковщине

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 2 апреля сообщил о семи боях на Харьковском направлении и 11 — на Купянском.

В том числе впервые за долгое время в сводке ГШ появилась информация о бое в районе Липцев — наиболее близкой точке фронта к Харькову.

«За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло семь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Каменка и Липцы. На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово», — сказано в сводке Генштаба.

В целом на фронте за сутки зафиксировали 176 боев. Авиация, ракетчики и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения оккупантов и их техники.

Генштаб проинформировал о потерях врага.