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Бой был в районе Липцев — Генштаб о ситуации на Харьковщине

Фронт 08:12   02.04.2025
Оксана Горун
Бой был в районе Липцев — Генштаб о ситуации на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 2 апреля сообщил о семи боях на Харьковском направлении и 11 — на Купянском.

В том числе впервые за долгое время в сводке ГШ появилась информация о бое в районе Липцев — наиболее близкой точке фронта к Харькову.

«За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло семь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Каменка и Липцы. На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово», — сказано в сводке Генштаба.

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В целом на фронте за сутки зафиксировали 176 боев. Авиация, ракетчики и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения оккупантов и их техники.

Генштаб проинформировал о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 08:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 2 апреля сообщил о семи боях на Харьковском направлении и 11 — на Купянском".