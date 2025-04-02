Ночная атака на Харьков: пожары еще тушат, что известно о последствиях (видео)

Три пожара возникли ночью после ударов БпЛА, их продолжают тушить. Всего было от 13 до 15 попаданий. Подробности налета на Харьков сообщили областная прокуратура и ГСЧС.

«Около часа ночи россияне совершили очередной массовый обстрел города Харькова. От 13 до 15 попаданий — в Холодногорском районе. Точное количество можно сказать после отработки всех адресов заявителей и осмотра мест происшествия. Большинство попаданий – в промышленной зоне», — сообщил на месте одного из ударов спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он отметил, что пожары возникли в различных складских и производственных помещениях – высотных и одноэтажных. Помещения арендовали гражданские предприятия, в том числе — текстильные и работавшие с металлом.

«Что касается травмированных, то по состоянию на три часа ночи имеем информацию о восьми травмированных лицах. Это четыре женщины от 40 до 51 года, мужчина 53 лет, девочка 16 лет, ребенок девяти месяцев и мальчик семи лет. У всех острая реакция на стресс. Для ударов враг использовал БпЛА «Герань-2″. Именно части этого БПЛА были изъяты на месте одного из обстрелов. В результате взрывов также было повреждено около 20 частных жилых домов. Там повреждены фасады, выбито остекление, повреждены крыши», — проинформировал Чубенко.

Утром 2 апреля в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что пожары из-за атаки «шахедов» еще тушат.

«Зафиксированы попадания по двум гражданским предприятиям в Холодногорском районе. В производственных зданиях возникли три пожара площадью 1000, 800 и 70 м кв. В настоящее время идет ликвидация последствий вражеской атаки, к которой от ГСЧС привлечены 89 спасателей и 29 единиц техники ГСЧС. Также привлечены кинологический и пиротехнический расчет ГСЧС. От коммунальных служб города 19 единиц техники и 49 работников», — проинформировали спасатели.