Риски новых заходов РФ на Харьковщину через границу проанализировал Попович

Военный обозреватель Денис Попович в эфире нацмарафона не исключил, что российские военные могут попытаться перейти госграницу в Харьковской области в каких-то новых местах. Однако сил противника, которых было бы достаточно для проведения крупного наступления в Украине, он пока не видит.

«Во-первых, цель российской армии — это лишить Украину государственности, — сказал Попович. — Она общая и стратегическая, мы это понимаем. А на следующем этапе у них могут быть разные цели. Они во многом будут зависеть от их возможностей».

Обозреватель прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского, что РФ будет пробовать наступать на Харьковщине, Сумщине и Запорожье в ближайшие месяцы.

«В Харьковской области мы сейчас видим их попытки продвинуться на Купянском направлении. Вполне возможно, они будут открывать, я этого не утверждаю, какие-то новые локации перехода через границу в других местах Харьковской области. Сейчас многие говорят, что может быть какое-то большое наступление стратегического масштаба. Пока что передвижение войск РФ для того, чтобы создавать какие-то ударные кулаки, формировать соединения для того, чтобы проводить наступательные действия большие, широкомасштабные, — незаметно. И неизвестно, откуда они должны взять резервы. Разве что только перебрасывать, опять же, с разных участков фронта», — сказал Попович.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его словам, госграница сейчас фактически является «серой зоной».

«Приграничные районы постоянно подвергаются обстрелам… Сейчас это действительно линия фронта. Но вопрос, насколько мы можем быть готовы на тех или иных новых участках, где Россия, возможно, пересечет эту границу, или в Сумской области, или в Харьковской области, или где-то еще, то готовность продемонстрирует только конкретика. Если это когда-то произойдет, то только конкретные действия продемонстрируют, насколько мы были готовы к таким действиям РФ», — добавил Попович.