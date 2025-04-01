От 5 до 15 штук запускают – прокуратура о новой тактике ударов по Харькову

С прошлой недели оккупанты начали почти каждый день массированно атаковать Харьков БпЛА. По какой тактике сейчас действует враг, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Сейчас россияне используют тактику ударами БпЛА «Герань-2» группами. От пяти до 15 штук одновременно запускают по одной локации или по одному населенному пункту», – сообщил Чубенко.

По области россияне бьют ежедневно из разного вида вооружения, продолжил Чубенко. В частности, очень сильно обстреливают Купянск. За прошедшие сутки пять человек получили ранения, один – погиб.

Чубенко также рассказал, почему использование разного вида вооружения неэффективно у врага.

«Использование РСЗО, сами снаряды, которые там используются, называют ракетами, но они бьют не прицельно, а квадратами. То есть, использование этого оружия предусмотрено для поражения живой силы врага на открытой местности. Это, например, для массированных наступательных действий. А, фактически, россияне наносят удары этим по Купянску, по жилой застройке, где это оружие неэффективно, поскольку оно имеет небольшой радиус поражения, и застройка, которая там есть – перекрывает, и от этого страдают только гражданские. Те же авиабомбы, они имеют радиус разлета места попадания в несколько сот метров. Они для больших целей. Нанося удары по городу, они не достигают никаких военных целей. Тоже самое об ударах FPV-дронов», — отметили в прокуратуре.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»