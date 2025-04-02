Не менее 12 ударов: Харьков атаковали БпЛА, в Холодногорском районе пожар
Взрывы гремели в Харькове с 00:20 2 апреля. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атаковали российские БпЛА.
Дополнено в 01:14. О двух пострадавших, среди которых ребенок, сообщает мэр Игорь Терехов. По его данным, всего было 12 ударов БпЛА, все — по Холодногорскому району.
Дополнено в 01:01. Пострадавших, по предварительным данным, в результате атаки дронов на Харьков нет, профильные службы продолжают проверять последствия попаданий, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
00:50. «Враг нанес уже несколько ударов по городу БпЛА. Визуально наблюдается пожар в Холодногорском районе города. Будьте осторожны!» — призвал мэр Игорь Терехов.
Харьков под массированной атакой дронов, в городе прогремело не менее 15 взрывов, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Угроза вражеских ударов сохраняется» — добавил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, взрывы, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 01:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы гремели в Харькове с 00:20 2 апреля. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атаковали российские БпЛА.".