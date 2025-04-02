Не менее 12 ударов: Харьков атаковали БпЛА, в Холодногорском районе пожар

Взрывы гремели в Харькове с 00:20 2 апреля. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атаковали российские БпЛА.

Дополнено в 01:14. О двух пострадавших, среди которых ребенок, сообщает мэр Игорь Терехов. По его данным, всего было 12 ударов БпЛА, все — по Холодногорскому району.

Дополнено в 01:01. Пострадавших, по предварительным данным, в результате атаки дронов на Харьков нет, профильные службы продолжают проверять последствия попаданий, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

00:50. «Враг нанес уже несколько ударов по городу БпЛА. Визуально наблюдается пожар в Холодногорском районе города. Будьте осторожны!» — призвал мэр Игорь Терехов.

Харьков под массированной атакой дронов, в городе прогремело не менее 15 взрывов, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Угроза вражеских ударов сохраняется» — добавил начальник ХОВА.