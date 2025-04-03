Продвинулись ли россияне в районе Липцев – ISW не подтверждает заявления РФ
2 апреля ВС РФ продолжили наступательные действия на Харьковском, Купянском и Боровском направлениях. Однако, по данным Института изучения войны (ISW), продвижений у врага нет.
В частности, аналитики не подтверждают заявление российского источника о продвижении оккупантов в районе Липцев (к северу от Харькова).
«Представитель украинской бригады, действующей на Волчанском направлении, сообщил 2 апреля, что российские войска на протяжении последних двух недель проводили разведывательные операции в рамках усилий по возобновлению наступательных операций», — отметили в ISW.
Ряд заявлений россиян по поводу успехов и на Купянском направлении не подтверждают аналитики.
«Неподтвержденные заявления: российские военные блоггеры 1 и 2 апреля утверждали, что российские войска продвинулись к северным окрестностям Кондрашовки. Один из военных блогеров утверждал, что российские войска укрепили свои позиции на севере Кондрашовки после захвата опорного пункта у дороги P-79 «Купянск-Двуречная» к северо-востоку от населенного пункта», — пишут аналитики.
Кроме этого, говорят в ISW, российский милитарист заявил, что овраги и промоины усложняют ВС РФ перемещать технику в направлении Кондрашовки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, аналитики, заявление, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 07:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 апреля ВС РФ продолжили наступательные действия на Харьковском, Купянском и Боровском направлениях. Однако, по данным Института изучения войны (ISW), продвижений у врага нет.".