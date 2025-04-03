Продвинулись ли россияне в районе Липцев – ISW не подтверждает заявления РФ

2 апреля ВС РФ продолжили наступательные действия на Харьковском, Купянском и Боровском направлениях. Однако, по данным Института изучения войны (ISW), продвижений у врага нет.

В частности, аналитики не подтверждают заявление российского источника о продвижении оккупантов в районе Липцев (к северу от Харькова).

«Представитель украинской бригады, действующей на Волчанском направлении, сообщил 2 апреля, что российские войска на протяжении последних двух недель проводили разведывательные операции в рамках усилий по возобновлению наступательных операций», — отметили в ISW.

Ряд заявлений россиян по поводу успехов и на Купянском направлении не подтверждают аналитики.

«Неподтвержденные заявления: российские военные блоггеры 1 и 2 апреля утверждали, что российские войска продвинулись к северным окрестностям Кондрашовки. Один из военных блогеров утверждал, что российские войска укрепили свои позиции на севере Кондрашовки после захвата опорного пункта у дороги P-79 «Купянск-Двуречная» к северо-востоку от населенного пункта», — пишут аналитики.

Кроме этого, говорят в ISW, российский милитарист заявил, что овраги и промоины усложняют ВС РФ перемещать технику в направлении Кондрашовки.