Пятый массированный обстрел Харькова за неделю: куда попали БпЛА (видео)

Вечером 2 апреля армия РФ в очередной раз атаковала Харьков беспилотниками. В Киевском районе города зафиксировали около 14 ударов.

Атака началась с 21:45, сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Это уже пятый массированный обстрел Харькова за эту неделю. Для ударов в очередной раз россияне использовали группу БпЛА «Герань-2». Попадание в основном по промышленной зоне. Также зафиксировано два попадания возле частной жилой застройки. Повреждены фасады домов, выбиты стекла и окна. Также попадание – по открытой местности и возле одного из кладбищ в центральной части города», – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, повреждены места общественного пользования, столбы и светофоры. Травмированных в результате ударов нет.

Следователи открыли уголовные производства.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрывы начались в Харькове с 21:47. В городе зафиксировали не менее 14 попаданий, под ударом был Киевский район. Также БпЛА упали в Дергачах (там есть пострадавший) и в селе Черкасская Лозовая.