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Пятый массированный обстрел Харькова за неделю: куда попали БпЛА (видео)

Происшествия 06:34   03.04.2025
Виктория Яковенко
Пятый массированный обстрел Харькова за неделю: куда попали БпЛА (видео) Скриншот

Вечером 2 апреля армия РФ в очередной раз атаковала Харьков беспилотниками. В Киевском районе города зафиксировали около 14 ударов.

Атака началась с 21:45, сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Это уже пятый массированный обстрел Харькова за эту неделю. Для ударов в очередной раз россияне использовали группу БпЛА «Герань-2». Попадание в основном по промышленной зоне. Также зафиксировано два попадания возле частной жилой застройки. Повреждены фасады домов, выбиты стекла и окна. Также попадание – по открытой местности и возле одного из кладбищ в центральной части города», – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, повреждены места общественного пользования, столбы и светофоры. Травмированных в результате ударов нет.

Следователи открыли уголовные производства.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрывы начались в Харькове с 21:47. В городе зафиксировали не менее 14 попаданий, под ударом был Киевский район. Также БпЛА упали в Дергачах (там есть пострадавший) и в селе Черкасская Лозовая.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 06:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 2 апреля армия РФ в очередной раз атаковала Харьков беспилотниками. В Киевском районе города зафиксировали около 14 ударов.".