Взрывы в Харькове: атака «Шахедов», Терехов подтвердил 14 ударов (обновляется)

Взрывы гремели в Харькове с 21:47.

Дополнено в 22:43. В Харькове ряд попаданий БпЛА зафиксирован в Киевском районе. Информация о пострадавших не поступала, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 22:39. Попадание БпЛА зафиксировали и в Малоданиловской громаде под Харьковом. Как сообщил ее глава Александр Гололобов, в одном из населенных пунктов произошло возгорание. Информации о жертвах на данный момент нет.

Также удару подверглись Дергачи. Предварительно, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, есть один пострадавший.

Дополнено в 22:32. 14 ударов по Харькову нанесли россияне за последние 40 минут, сообщает мэр Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал не снимать и не выкладывать в сеть работу средств ПВО.

Дополнено в 22:25. По меньшей мере восемь ударов нанесли россияне по Харькову, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

22:00. Мэр Игорь Терехов написал, что город вновь атакуют российские беспилотники и призвал быть осторожными.

Вскоре он добавил, что, предварительно, первый БпЛА упал в частном секторе Киевского района.

«Еще группа ударных беспилотников направляется на Харьков», — предупредил мэр.

Напомним, после полуночи 2 апреля БпЛА «Шахед» атаковали Холодногорский район Харькова. Зафиксировали от 13 до 15 попаданий. Большинство пришлось по промышленной зоне. Возникло три пожара, особенно мощный — там, где размещалось, в частности, текстильное производство. Огонь тушили до утра. От взрывов острую реакцию на стресс получили девять человек, в том числе 16-летняя девочка, 9-месячный младенец и мальчик 7 лет.

Около 16:00 БпЛА «Молния» влетел в шестнадцатиэтажку в Киевском районе Харькова. Пострадали пять человек. У женщины 65 лет и 10-летнего мальчика — ранения лица и тела от разбитого стекла, их госпитализировали. Еще у трех женщин в возрасте от 66 до 75 лет — острая реакция на стресс.