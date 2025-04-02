Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идет бой

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении с начала суток противник активных действий не проводил.

На Купянском направлении оккупанты совершили четыре попытки продвинуться к украинским позициям в районе населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, три — успешно отбили СОУ, один бой продолжается.

«С начала суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы россиян», — отметили в Генштабе.