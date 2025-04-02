Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идет бой
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении с начала суток противник активных действий не проводил.
На Купянском направлении оккупанты совершили четыре попытки продвинуться к украинским позициям в районе населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, три — успешно отбили СОУ, один бой продолжается.
«С начала суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы россиян», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 16:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".