Live
  • Ср 02.04.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.37
  • EUR 44.61

Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идет бой

Фронт 16:47   02.04.2025
Виктория Яковенко
Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идет бой Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении с начала суток противник активных действий не проводил.

На Купянском направлении оккупанты совершили четыре попытки продвинуться к украинским позициям в районе населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, три — успешно отбили СОУ, один бой продолжается.

«С начала суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы россиян», — отметили в Генштабе.

Читайте также: Россияне создают условия для захвата Боровой — ISW (карты)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрыв в Харькове: БпЛА попал в 16-этажку, пострадал ребенок
Взрыв в Харькове: БпЛА попал в 16-этажку, пострадал ребенок
02.04.2025, 17:43
Свет почти на весь день отключат в двух районах Харькова на выходных: адреса
Свет почти на весь день отключат в двух районах Харькова на выходных: адреса
02.04.2025, 11:13
Бой был в районе Липцев — Генштаб о ситуации на Харьковщине
Бой был в районе Липцев — Генштаб о ситуации на Харьковщине
02.04.2025, 08:12
У предпринимателя в Харькове отобрали недвижимость стоимостью в 6,6 млн грн
У предпринимателя в Харькове отобрали недвижимость стоимостью в 6,6 млн грн
02.04.2025, 09:42
Французы спорят в соцсетях из-за названия города Харьков: подробности
Французы спорят в соцсетях из-за названия города Харьков: подробности
02.04.2025, 14:18
«Зеленая весна» во дворах Харькова: что уже сделали коммунальщики (фото)
«Зеленая весна» во дворах Харькова: что уже сделали коммунальщики (фото)
02.04.2025, 17:25

Новости по теме:

08:51
Россияне создают условия для захвата Боровой — ISW (карты)
08:12
Бой был в районе Липцев — Генштаб о ситуации на Харьковщине
11:16
Враг продвинулся к Купянску на севере — карта DeepState
09:20
Враг активизировался на Харьковском направлении, добавились резервы — ВСУ 📹
08:28
Запрещенные сбросы с дронов на Харьковщине: что фиксирует СНБО

Вы читали новость: «Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идет бой»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".