В Харькове перекроют центральные улицы – как объезжать
О перекрытии некоторых улиц в Харькове сообщили в пресс-службе мэрии.
В частности, уточнили в мэрии, до 20:00 23 октября в городе будет запрещен проезд по улице Чернышевской. Речь идет об участке от улицы Ярослава Мудрого до улицы Свободы
«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением ремонта магистральных трубопроводов», – объяснили в горсовете.
Объехать перекрытый участок водителям предлагают по прилегающим улицам – Ярослава Мудрого, Мироносицкой, Сумской и другим.
16 октября 2025 в 11:45