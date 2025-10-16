Live
  • Чт 16.10.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.53

В Харькове перекроют центральные улицы – как объезжать

Транспорт 11:45   16.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове перекроют центральные улицы – как объезжать

О перекрытии некоторых улиц в Харькове сообщили в пресс-службе мэрии. 

В частности, уточнили в мэрии, до 20:00 23 октября в городе будет запрещен проезд по улице Чернышевской. Речь идет об участке от улицы Ярослава Мудрого до улицы Свободы

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением ремонта магистральных трубопроводов», – объяснили в горсовете.

Объехать перекрытый участок водителям предлагают по прилегающим улицам – Ярослава Мудрого, Мироносицкой, Сумской и другим.

Читайте также: Какие разработки демонстрировали харьковские предприятия на выставке в Чехии

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 16 октября: взрывы в области, задерживаются поезда
Новости Харькова — главное 16 октября: взрывы в области, задерживаются поезда
16.10.2025, 12:11
Россия атакует ракетами: в Харькове слышали взрывы утром 16 октября
Россия атакует ракетами: в Харькове слышали взрывы утром 16 октября
16.10.2025, 07:10
Терехов созывает депутатов в Харькове – причина
Терехов созывает депутатов в Харькове – причина
15.10.2025, 10:56
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
15.10.2025, 09:43
Из-за отсутствия электроэнергии в области задерживаются поезда (обновлено)
Из-за отсутствия электроэнергии в области задерживаются поезда (обновлено)
16.10.2025, 08:26
«Были примером человечности». Многолетняя заместитель Терехова ушла на пенсию
«Были примером человечности». Многолетняя заместитель Терехова ушла на пенсию
16.10.2025, 12:03

Новости по теме:

02.10.2025
Не успели: в Харькове не откроют проезд в Слободском районе
21.05.2025
На два дня перекроют движение на одной из центральных улиц Харькова
19.05.2025
На три дня перекроют движение транспорта в одном из районов Харькова
21.04.2025
На 20 дней перекрыли движение транспорта в одном из районов Харькова
15.09.2024
Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове: перекроют проезд


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове перекроют центральные улицы – как объезжать», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 октября 2025 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О перекрытии некоторых улиц в Харькове сообщили в пресс-службе мэрии. ".