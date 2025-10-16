В Харькове перекроют центральные улицы – как объезжать

О перекрытии некоторых улиц в Харькове сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, уточнили в мэрии, до 20:00 23 октября в городе будет запрещен проезд по улице Чернышевской. Речь идет об участке от улицы Ярослава Мудрого до улицы Свободы

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением ремонта магистральных трубопроводов», – объяснили в горсовете.

Объехать перекрытый участок водителям предлагают по прилегающим улицам – Ярослава Мудрого, Мироносицкой, Сумской и другим.

