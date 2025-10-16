У Харкові перекриють центральні вулиці – як об’їжджати

Про перекриття деяких вулиць у Харкові повідомили у пресслужбі мерії.

Зокрема, уточнили в мерії, до 20:00 23 жовтня у місті буде заборонений проїзд на вулиці Чернишевській. Йдеться про ділянку від вулиці Ярослава Мудрого до вулиці Свободи.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ремонту магістральних трубопроводів”, – пояснили у міськраді.

Об’їхати перекриту ділянку водіям пропонують прилеглими вулицями – Ярослава Мудрого, Мироносицькій, Сумській та іншими.