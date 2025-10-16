Live
  • Чт 16.10.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.53

У Харкові перекриють центральні вулиці – як об’їжджати

Транспорт 11:45   16.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові перекриють центральні вулиці – як об’їжджати

Про перекриття деяких вулиць у Харкові повідомили у пресслужбі мерії. 

Зокрема, уточнили в мерії, до 20:00 23 жовтня у місті буде заборонений проїзд на вулиці Чернишевській. Йдеться про ділянку від вулиці Ярослава Мудрого до вулиці Свободи.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ремонту магістральних трубопроводів”, – пояснили у міськраді.

Об’їхати перекриту ділянку водіям пропонують прилеглими вулицями – Ярослава Мудрого, Мироносицькій, Сумській та іншими.

Читайте також: Які розробки демонстрували харківські підприємства на виставці в Чехії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
«Ви були взірцем людяності». Багаторічна заступниця Терехова пішла на пенсію
«Ви були взірцем людяності». Багаторічна заступниця Терехова пішла на пенсію
16.10.2025, 12:03
Новини Харкова — головне 16 жовтня: вибухи в області, затримуються потяги
Новини Харкова — головне 16 жовтня: вибухи в області, затримуються потяги
16.10.2025, 12:11
Росія атакує ракетами: у Харкові чули вибухи вранці 16 жовтня (оновлено)
Росія атакує ракетами: у Харкові чули вибухи вранці 16 жовтня (оновлено)
16.10.2025, 07:10
Через відсутність електроенергії на Харківщині затримуються потяги (оновлено)
Через відсутність електроенергії на Харківщині затримуються потяги (оновлено)
16.10.2025, 08:26
Синєгубов: “пошкодження суттєві”, без світла близько 50 тисяч жителів 
Синєгубов: “пошкодження суттєві”, без світла близько 50 тисяч жителів 
16.10.2025, 10:40
У Лозовій затримали ймовірного агента РФ – він намагався підірвати авто ЗСУ
У Лозовій затримали ймовірного агента РФ – він намагався підірвати авто ЗСУ
16.10.2025, 10:02

Новини за темою:

02.10.2025
Не встигли: у Харкові не відкриють проїзд у Слобідському районі
21.05.2025
На два дні перекриють рух транспорту на одній із центральних вулиць Харкова
19.05.2025
На три дні перекриють рух транспорту в одному з районів Харкова
21.04.2025
На 20 днів перекрили рух транспорту в одному із районів Харкова
15.09.2024
Ліквідація наслідків удару по Палацу спорту в Харкові: перекриють проїзд


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові перекриють центральні вулиці – як об’їжджати», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2025 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про перекриття деяких вулиць у Харкові повідомили у пресслужбі мерії. ".