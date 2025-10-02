Live
  • Чт 02.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.37

Не встигли: у Харкові не відкриють проїзд у Слобідському районі

Суспільство 10:35   02.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Не встигли: у Харкові не відкриють проїзд у Слобідському районі Фото: Харківська міськрада

У пресслужбі мерії повідомили, що в Харкові продовжили заборону на рух транспорту у провулку Щедрика. 

Таким чином, тепер проїзд на ділянці від вулиці Миколи Кравченка до вулиці Успішної заборонений до 20:00 1 листопада.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з продовженням термінів виконання робіт з реконструкції теплових мереж. Раніше рух планувалося відкрити 30 вересня”, – уточнили в міськраді.

Об’їхати перекриту ділянку водіям пропонують прилеглими вулицями Миколи Кравченка, Аскольдівською, Ньютона, пр. Байрона та ін..

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що у Слобідському районі Харкова у провулку Щедрика, на ділянці між вулицями Миколи Кравченка та Успішної, до 20:00 30 вересня заборонений рух транспорту. Це пов’язано з необхідністю проведення реконструкції теплових мереж, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради.

Читайте також: Деколонізатори вимагають перейменувати два десятки вулиць у громаді під Харковом

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові чули вибухи – що відомо
У Харкові чули вибухи – що відомо
02.10.2025, 10:53
Деколонізатори вимагають перейменувати 20 вулиць у громаді під Харковом
Деколонізатори вимагають перейменувати 20 вулиць у громаді під Харковом
02.10.2025, 10:04
Не встигли: у Харкові не відкриють проїзд у Слобідському районі
Не встигли: у Харкові не відкриють проїзд у Слобідському районі
02.10.2025, 10:35
Терехов: у вересні ворог пошкодив 40 будинків, скільки хочуть знести
Терехов: у вересні ворог пошкодив 40 будинків, скільки хочуть знести
02.10.2025, 09:30
Куди і чим били військові РФ по Харківщині, розповів Синєгубов
Куди і чим били військові РФ по Харківщині, розповів Синєгубов
02.10.2025, 09:00
Новини Харкова — головне 2 жовтня: бої у Куп’янську, обстріли регіону
Новини Харкова — головне 2 жовтня: бої у Куп’янську, обстріли регіону
02.10.2025, 09:07

Новини за темою:

21.05.2025
На два дні перекриють рух транспорту на одній із центральних вулиць Харкова
19.05.2025
На три дні перекриють рух транспорту в одному з районів Харкова
21.04.2025
На 20 днів перекрили рух транспорту в одному із районів Харкова
15.09.2024
Ліквідація наслідків удару по Палацу спорту в Харкові: перекриють проїзд


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Не встигли: у Харкові не відкриють проїзд у Слобідському районі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 10:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії повідомили, що в Харкові продовжили заборону на рух транспорту у провулку Щедрика. ".