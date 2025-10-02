Не встигли: у Харкові не відкриють проїзд у Слобідському районі

У пресслужбі мерії повідомили, що в Харкові продовжили заборону на рух транспорту у провулку Щедрика.

Таким чином, тепер проїзд на ділянці від вулиці Миколи Кравченка до вулиці Успішної заборонений до 20:00 1 листопада.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з продовженням термінів виконання робіт з реконструкції теплових мереж. Раніше рух планувалося відкрити 30 вересня”, – уточнили в міськраді.

Об’їхати перекриту ділянку водіям пропонують прилеглими вулицями Миколи Кравченка, Аскольдівською, Ньютона, пр. Байрона та ін..

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що у Слобідському районі Харкова у провулку Щедрика, на ділянці між вулицями Миколи Кравченка та Успішної, до 20:00 30 вересня заборонений рух транспорту. Це пов’язано з необхідністю проведення реконструкції теплових мереж, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради.