Не успели: в Харькове не откроют проезд в Слободском районе

Общество 10:35   02.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Не успели: в Харькове не откроют проезд в Слободском районе Фото: Харьковский горсовет

В пресс-службе мєрии сообщили, что в Харькове продлили запрет на движение транспорта в переулке Щедрика. 

Таким образом, теперь проезд на участке от улицы Николая Кравченко до улицы Успешной запрещен до 20:00 1 ноября.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с продлением сроков выполнения работ по реконструкции тепловых сетей. Ранее движение планировалось открыть 30 сентября», – уточнили в горсовете.

Объехать перекрытый участок водителям предлагают по прилегающим улицам Николая Кравченко, Аскольдовской, Ньютона, пр. Байрона и другим.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что в Слободском районе Харькова в переулке Щедрика, на участке между улицами Николая Кравченко и Успешной, до 20:00 30 сентября запрещено движение транспорта. Это связано с необходимостью проведения реконструкции тепловых сетей, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета.

Читайте также: Деколонизаторы требуют переименовать два десятка улиц в громаде под Харьковом

Автор: Николь Костенко-Лагутина
