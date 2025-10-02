Не успели: в Харькове не откроют проезд в Слободском районе
В пресс-службе мєрии сообщили, что в Харькове продлили запрет на движение транспорта в переулке Щедрика.
Таким образом, теперь проезд на участке от улицы Николая Кравченко до улицы Успешной запрещен до 20:00 1 ноября.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с продлением сроков выполнения работ по реконструкции тепловых сетей. Ранее движение планировалось открыть 30 сентября», – уточнили в горсовете.
Объехать перекрытый участок водителям предлагают по прилегающим улицам Николая Кравченко, Аскольдовской, Ньютона, пр. Байрона и другим.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что в Слободском районе Харькова в переулке Щедрика, на участке между улицами Николая Кравченко и Успешной, до 20:00 30 сентября запрещено движение транспорта. Это связано с необходимостью проведения реконструкции тепловых сетей, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета.
2 октября 2025 в 10:35
