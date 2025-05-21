На два дня перекроют движение на одной из центральных улиц Харькова

С 9:00 до 18:00 22 и 23 мая движение транспорта перекроют на ул. Полтавский Шлях, сообщает Харьковский горсовет.

Движение перекроют на участке от ул. Александра Лавриненко до ул. Дудинской.

Для объезда закрытого участка организуют двустороннее движение по встречной полосе.

Участок улицы перекроют из-за ремонта дорожного покрытия на улицы Полтавский Шлях, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.