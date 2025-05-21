На два дня перекроют движение на одной из центральных улиц Харькова
Фото: ХГС
С 9:00 до 18:00 22 и 23 мая движение транспорта перекроют на ул. Полтавский Шлях, сообщает Харьковский горсовет.
Движение перекроют на участке от ул. Александра Лавриненко до ул. Дудинской.
Для объезда закрытого участка организуют двустороннее движение по встречной полосе.
Участок улицы перекроют из-за ремонта дорожного покрытия на улицы Полтавский Шлях, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 19:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 до 18:00 22 и 23 мая движение транспорта перекроют на ул. Полтавский Шлях, сообщает Харьковский горсовет.".