Грозу ожидают в Харькове и области: синоптики сообщили, когда она начнется

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 мая.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 21 мая ожидается по городу и области гроза. I уровень опасности, желтый», — сообщили синоптики.

Отметим, что затяжной период «майских холодов» на Харьковщине подходит к концу. Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра и регионального центра по гидрометеорологии. По прогнозу Харьковского регионального центра гидрометеорологии, температура воздуха в городе и области к выходным уже достигнет 22 – 27°. Такую же тенденцию прогнозирует Укргидрометцентр. Расходятся метеорологи в столице и на месте только в одном: завершатся дожди «мокрой средой» или же будут возвращаться и дальше в течение недели.