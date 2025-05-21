Грозу ожидают в Харькове и области: синоптики сообщили, когда она начнется
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 мая.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток 21 мая ожидается по городу и области гроза. I уровень опасности, желтый», — сообщили синоптики.
Отметим, что затяжной период «майских холодов» на Харьковщине подходит к концу. Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра и регионального центра по гидрометеорологии. По прогнозу Харьковского регионального центра гидрометеорологии, температура воздуха в городе и области к выходным уже достигнет 22 – 27°. Такую же тенденцию прогнозирует Укргидрометцентр. Расходятся метеорологи в столице и на месте только в одном: завершатся дожди «мокрой средой» или же будут возвращаться и дальше в течение недели.
Читайте также: Скоро лето: цены в Харькове на бассейны, надувные круги и детские игрушки
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроза, новости Харькова, погода, синоптики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Грозу ожидают в Харькове и области: синоптики сообщили, когда она начнется»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 15:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 мая.".