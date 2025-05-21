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Грозу ожидают в Харькове и области: синоптики сообщили, когда она начнется

Общество 15:49   21.05.2025
Виктория Яковенко
Грозу ожидают в Харькове и области: синоптики сообщили, когда она начнется

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 мая.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 21 мая ожидается по городу и области гроза. I уровень опасности, желтый», — сообщили синоптики.

Отметим, что затяжной период «майских холодов» на Харьковщине подходит к концу. Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра и регионального центра по гидрометеорологии. По прогнозу Харьковского регионального центра гидрометеорологии, температура воздуха в городе и области к выходным уже достигнет 22 – 27°. Такую же тенденцию прогнозирует Укргидрометцентр. Расходятся метеорологи в столице и на месте только в одном: завершатся дожди «мокрой средой» или же будут возвращаться и дальше в течение недели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 15:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 мая.".