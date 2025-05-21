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Скоро лето: цены в Харькове на бассейны, надувные круги и детские игрушки

Общество 12:36   21.05.2025
Виктория Яковенко
Скоро лето: цены в Харькове на бассейны, надувные круги и детские игрушки Фото: Харьковский горсовет

До лета осталось чуть больше недели. В Харьковском горсовете проанализировали цены на товары для активного отдыха и детские игрушки.

По данным департамента административных услуг и потребительского рынка ХГС, в специализированных магазинах, рынках и супермаркетах представлены различные варианты такой продукции в различных ценовых диапазонах.

В частности, набор игрушек для песочницы стоит от 25 грн, надувной мяч (22 см) – от 45 грн, набор для бадминтона – от 200 грн, надувные круги – от 130 грн, подвесные качели – от 350 грн.

Надувной бассейн диаметром 60 см стоит от 200 грн, диаметром 147 см – от 600 грн, батуты – от 2 тыс. грн, а детские песочницы – от 900 грн.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 12:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До лета осталось чуть больше недели. В Харьковском горсовете проанализировали цены на товары для активного отдыха и детские игрушки.".