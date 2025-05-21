Скоро лето: цены в Харькове на бассейны, надувные круги и детские игрушки
Фото: Харьковский горсовет
До лета осталось чуть больше недели. В Харьковском горсовете проанализировали цены на товары для активного отдыха и детские игрушки.
По данным департамента административных услуг и потребительского рынка ХГС, в специализированных магазинах, рынках и супермаркетах представлены различные варианты такой продукции в различных ценовых диапазонах.
В частности, набор игрушек для песочницы стоит от 25 грн, надувной мяч (22 см) – от 45 грн, набор для бадминтона – от 200 грн, надувные круги – от 130 грн, подвесные качели – от 350 грн.
Надувной бассейн диаметром 60 см стоит от 200 грн, диаметром 147 см – от 600 грн, батуты – от 2 тыс. грн, а детские песочницы – от 900 грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бассейн, лето, міськрада, новости Харькова, цены;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До лета осталось чуть больше недели. В Харьковском горсовете проанализировали цены на товары для активного отдыха и детские игрушки.".