В Харькове готовятся ремонтировать зоны отдыха в центре: чего коснется
Харьковский антикоррупционный центр проанализировал информацию об объявленных СКП «Харьковзеленстрой» публичных закупках в системе «ProZorro». Речь о пяти договорах, связанных с капремонтами в Харькове.
По данным ХАЦ, «Харьковзеленстрой» заключил пять договоров на общую сумму в 237 тысяч гривен — на разработку проектов по капремонту локаций в центре города. Подрядчик один — КП «Харьковский архитектурно-проектный центр».
«Так, в 27,8 тыс. грн обойдется разработка проектной документации на капитальный ремонт аллеи Бурсацкого спуска, еще 44,9 тыс. грн – проект ремонта гранитного покрытия на площади Конституции в районе Исторического музея, 40,6 тыс. грн – проект ремонта Лопанской набережной (лестницы к воде) в районе дома по ул. Красные ряды, плюс 42,7 тыс. грн – проект ремонта подпорной стены в сквере Бекетова и 81,2 тыс. грн – проект ремонта фонтана в сквере на площади Свободы«, — перечислили антикоррупционеры.
Кроме того, «Харьковзеленстрой» уже заключил и договор непосредственно на проведение работ. А именно — текущий ремонт тротуара на Нетеченской набережной (от моста до ул. Марьинской в районе здания по адресу: ул. Марьинская, 2б). За 199,8 тыс. грн тут должны уложить 172 квадратных метра б/у тротуарной плитки. Подрядчик — ООО «КС Девелопмент».
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Ранее СКП «Харьковзеленстрой» заключил договор на 1,48 млн грн на разработку проектной документации на капитальный ремонт сквера у «вечного огня» и благоустройства прилегающей территории по ул. Университетской, 16.
«Стоит отметить, что в системе публичных закупок ProZorro нет информации о заключении договора на сам ремонт сквера у вечного огня, но в то же время по состоянию на сегодняшний день работы по ремонту уже начались», — отметили в ХАЦ.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 07:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХАЦ проанализировал информацию об объявленных СКП «Харьковзеленстрой» публичных закупках в системе «ProZorro». Речь о пяти договорах, связанных с капремонтами в Харькове".