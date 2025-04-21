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На 20 дней перекрыли движение транспорта в одном из районов Харькова

Общество 19:43   21.04.2025
Оксана Якушко
На 20 дней перекрыли движение транспорта в одном из районов Харькова Фото: ХГС

На Лопанской набережной до 12 мая запрещено движение транспорта, сообщает Харьковский горсовет.

Транспорт на Лопанской набережной, на участке от ул. Полтавский Шлях до пл. Благовещенской, и в пер. Лопанском, на участке от ул. Рождественской до Лопанской набережной, не будет ходить до 12 мая.

Это связано с продлением ремонта КП «Харьковводоканал», сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно по ул. Рождественской, пл. Благовещенской, пл. Сергиевской и другим прилегающим улицам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 19:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лопанской набережной до 12 мая запрещено движение транспорта, сообщает Харьковский горсовет.".