Туман і дощ із мокрим снігом. Прогноз погоди на 20 листопада у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 20 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів ⭐️. Вдень можливий дощ🌧, місцями з мокрим снігом🌨. Погода буде протягом дня хмарною з проясненнями.🌥

Вночі та вранці прогнозують туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.

Вітер східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2° морозу❄️ до 3º тепла, вдень від 3 до 8° тепла.

У Харкові вночі не очікують істотних опадів ⭐️, вдень можливий дощ🌧.

Вночі та вранці очікують туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.

Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі прогнозують близько 0º, вдень прогріється до 3 – 5° тепла.