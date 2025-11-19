Live

Туман и дождь с мокрым снегом. Прогноз погоды на 20 ноября в Харькове и области

Погода 20:06   19.11.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на четверг, 20 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков ⭐️. Днем возможен дождь, местами с мокрым снегом. Погода в течение дня будет облачной с прояснениями.
Ночью и утром прогнозируют туман, видимость 200 – 500 м.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° мороза❄️ до 3º тепла, днем ​​от 3 до 8° тепла.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​возможен дождь🌧.
Ночью и утром прогнозируют туман, видимость 200 – 500 м.
Ветер будет восточный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью прогнозируют около 0º, днем ​​прогреется до 3 – 5° тепла.

Автор: Оксана Якушко
