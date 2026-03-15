До 11 тепла. Прогноз погоды на 16 марта в Харькове и области
Прогноз погоды на понедельник, 16 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области погода будет облачной с прояснениями ⛅️.
День прогнозируют без существенных осадков.
Ветер ожидают северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем от 6 до 11° тепла.
В Харькове днем будет облачно с прояснениями ⛅️.
Существенные осадки не прогнозируют.
Ветер ожидают северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит около 0°, днем 8 – 10° тепла.
Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 20:25;