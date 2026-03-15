Live

До 11 тепла. Прогноз погоди на 16 березня у Харкові й області

Погода 20:25   15.03.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на понеділок, 16 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області погода буде хмарною з проясненнями ⛅️.

День прогнозують без істотних опадів.

Вітер очікують північно-східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу

вдень від 6 до 11° тепла.

 

У Харкові вдень буде хмарно з проясненнями ⛅️.

Істотних опадів не прогнозують.

Вітер очікують північно-східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень 8 – 10° тепла.

Читайте також: Інтервали у метро Харкова збільшать від понеділка 16 березня

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2026 в 20:25;

