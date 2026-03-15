До 11 тепла. Прогноз погоди на 16 березня у Харкові й області
Прогноз погоди на понеділок, 16 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області погода буде хмарною з проясненнями ⛅️.
День прогнозують без істотних опадів.
Вітер очікують північно-східний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу
вдень від 6 до 11° тепла.
У Харкові вдень буде хмарно з проясненнями ⛅️.
Істотних опадів не прогнозують.
Вітер очікують північно-східний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень 8 – 10° тепла.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «До 11 тепла. Прогноз погоди на 16 березня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2026 в 20:25;