До 11 тепла. Прогноз погоди на 16 березня у Харкові й області

Прогноз погоди на понеділок, 16 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області погода буде хмарною з проясненнями ⛅️.

День прогнозують без істотних опадів.

Вітер очікують північно-східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу

вдень від 6 до 11° тепла.

У Харкові вдень буде хмарно з проясненнями ⛅️.

Істотних опадів не прогнозують.

Вітер очікують північно-східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень 8 – 10° тепла.

