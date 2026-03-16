Дождь с мокрым снегом. Прогноз погоды на 17 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 17 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют небольшой дождь 🌧, ночью местами с мокрым снегом 💧❄️. Погода будет облачной с прояснениями ⛅️.

Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 4° тепла до 1 мороза

днем от 3 до 8º тепла.

В Харькове ночью ожидают небольшой дождь 🌧.

Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет 0 – 2° тепла, днем ​​5 – 7º тепла.