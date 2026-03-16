Дощ із мокрим снігом. Прогноз погоди на 17 березня у Харкові й області
Прогноз погоди на вівторок, 17 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області прогнозують невеликий дощ 🌧, вночі місцями з мокрим снігом 💧❄️. Погода буде хмарною з поясненнями ⛅️.
Вітер очікують північно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 4° тепла до 1º морозу
вдень від 3 до 8º тепла.
У Харкові вночі очікують невеликий дощ 🌧.
Вітер прогнозують північно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 0 – 2° тепла, вдень 5 – 7º тепла.
Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 20:08;